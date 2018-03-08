مقتل 7 أشخاص في القصف التركي على عفرين أمس

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات جيش الاحتلال التركي يشن قصف جوي مستمر على بلدة جنديرس الواقعة في الريف الجنوبي الغربي من عفرين، منذ منتصف ليل أمس وحتى اللحظة.

ورصد المرصد، مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال على خلفية استمرار الاشتباكات بينهما، إذ قتل 17 من الفصائل الموالية للقوات التركية، كما قضى 8 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردي.

و وثق المرصد، انتشال جثامين 10 شهداء ممن قضوا خلال القصف الجوي والصاروخي يوم أمس هم 7 استشهدوا في أطراف جنديرس و3 في أطراف شران، ليرتفع إلى 195 بينهم 29 طفلاً و25 مواطنة، عدد الشهداء من الكرد والعرب والأرمن، ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين.