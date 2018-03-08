4 خطوات هامة في رجيم التمارين الرياضية

نورة الشهري(صدى):

تبحث الكثيرات عن نظام رجيم مناسب دون إرهاق، أو تكاليف مالية كبيرة، ولا شك أن ممارسة الرياضة جانب مهم في الحصول على قوام متناسق، ولكن تجد الكثير من الفتيات يبحثن عن أنظمة رجيم خالية من التمارين الرياضية المرهقة.

فإليكِ في السطور التالية 4 خطوات بسيطة تساعدك على القيام برجيم التمارين الرياضية:

المشي :

فالمشى لمدة نصف ساعة يومية بسرعة منتظمة يوفر عليكِ الكثير، من التمارين الرياضية المجهدة، فإذا ما واظبتِ على المشى كل يوم عند الصباح، مع شرب حوالى لترين من المياه أثناء المشى فذلك يساعدك على حرق الدهون باستمرار.

تمارين الصباح :

بالنسبة لتمارين الصباح كتمارين شد البطن والأرداف، وتمارين ليونة العضلات تعتبر من أبرز التمارين التى تساعدك على رجيم مستمر معكِ من طوال الوقت، لذا حاولى ممارسة هذه التمارين مرتان يوميًا لمدة ساعة كاملة، مع تناول عصير الليمون الطازج، أو عصير الأناناس بعد الانتهاء من التمارين.

تمارين بعد الوجبات :

بالطبع تنظيم الوجبات على مدار اليوم من أبرز الخطوات التى عليكِ إتباعها للحفاظ على وزنك، أو فقدان الوزن الزائد فى كثير من الأحيان، ولكن القيام ببعض التمارين بعد كل وجبة تعتبر من أبرز العادات التى تحافظ على صحتك البدنية باستمرار، مع تجنبك لتراكم الدهون في مناطق كثيرة بالجسم، لا تجعلِ الأمر يشغل تفكيرك كثيرًا، فممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق بعد كل وجبة سيكون حلًا كافيًا.

المشاية الكهربائية :

احرصي على امتلاك مشاية كهربائية في منزلك، أو بعض الأدوات الأخرى المساعدة على القيام بالتمارين الرياضية دون الحاجة للذهاب لإحدى مراكز التخسيس المكلفة، واستعيني بخبير رياضى يخبرك عن السرعة المناسبة لكِ كي تمارسينها كل يوم، بحسب وزنك، وفئتك العمرية.