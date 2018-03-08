قصف جوي شديد على الغوطة الشرقية و62 شهيد

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام السوري يشن غارات جوية مكثفة على الغوطة الشرقية، مشيراً إلى قوات النظام تحاول الوصول لإدارة المركبات.

و وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيداً من الشهداء في القصف الجوي والصاروخي الذي استهدف مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية اليوم الخميس، إذ ارتفع إلى 62 بينهم 8 أطفال و8 مواطنات عدد الشهداء الذين قضوا اليوم.

وأضاف أن الشهداء هم 18 مواطناً في مدينة حمورية أحدهم طفل، و17 بينهم 5 مواطنات وطفلان جراء قصف جوي على مدينة سقبا، و10 مواطنين بينهم طفلان ومواطنتان في غارات جوية على حزة، و4 مواطنين استشهدوا في بلدة كفربطنا، و3 مواطنين بينهم طفل استشهدوا في قصف جوي على بلدة جسرين، و3 أشخاص في قصف جوي على عربين، ومواطنان استشهدا غارات للطائرات الحربية على بلدة مسرابا، ومواطنة وطفل استشهدا في غارات على مدينة حرستا، ورجل وطفل استشهدا في قصف مدفعي على مدينة دوما، ورجل استشهد في قصف مروحي على مديرا.

وأكد أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 150 مصاب بجراح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لوجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الناجم عن القصف.