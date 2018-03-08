فيلانويفا يؤكد أن ” العميد ” آخر محطاته الاحترافية

نواف السالم(صدى):

أوضح النجم التشيلي فيلانويفا المحترف في صفوف نادي الاتحاد، إن ” العميد ” هو آخر محطاته الاحترافية، حيث أنه جدد عقده للنادي لمدة سنتين، وبعدها سيعود إلى بلاده ليختتم رحلة احترافه.

وأعرب اللاعب التشيلي عن سعادته باللعب مع الاتحاد قائلًا أنه: ” سعيد بالتواجد مع فريق يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وتقود أي لاعب للتألق والإبداع، وكان آخرها الحضور الكبير الذي وصل لـ 58 ألف مشجع، ساهموا في دعم وتشجيع الفريق للوصول لدور نصف النهائي في كأس الملك، والتي نطمح في حصدها وتقديمها هدية للجماهير الوفية. ”

وفي جانب آخر، قال فيلانويفا أنه: ” ينتظر قيادة المرأة للسيارة في السعودية، حيث أنه سيساهم هذا الشيء في حضور زوجته وأبنائه للمباريات في السعودية. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه يخضع اللاعب لبرنامجه العلاجي على موضع إصابته في العضلة في نادي ” أوداكس ” التشيلي، التي أبعدته عن الفريق الاتحادي في المباريات الماضية، بالإضافة إلى استقباله لمولوده الثاني سانتياغو؛ حيث سيعود الأسبوع القادم إلى السعودية للتحضير لمباراة الباطن في دور نصف النهائي لكأس الملك، بعد تعافيه من الإصابة تمامًا.