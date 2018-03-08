بالفيديو.. الطفل ” إلياس ” يبهر لجنة تحكيم مشروع تحدي القراءة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

خطف الطفل إلياس عقاب الزهراني، صاحب الـ8 سنوات، وهو طالب في الصف الثاني الإبتدائي الأنظار إليه لجودة إلقائه وسرعة بديهته في مسابقة مشروع تحدي القراءة، التي يعقدها مكتب تعليم غرب الطائف.

وأبهر ” إلياس ” لجنة التحكيم المشرفة على المشروع، التي أثنت عليه، كما أوضحت أنه يعد أصغر طالب تقدم للجنة تحكيم مشروع تحدي القراءة.

وأشارت اللجنة إلى إنه يعد من أهم اكتشافات مشروع تحدي القراءة، حيث يتمتع الطالب ” إلياس ” بقدرات ومهارات مختلفة على الرغم من صغر سنه.