كشف حقيقة خطوبة شمس الكويتية على شاب إعلامي يصغرها سنا

نورة الشهري(صدى):

أثارت انتشار شائعة خطوبة الفنانة شمس الكويتية على شاب يصغرها سناً وهو الإعلامي على الخالدي عقب ظهورهما معاً بعدد من اللقاءات خلال زيارتها للعراق ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه نفى الإعلامي ​علي الخالدي​ حقيقة ما يتم تداوله حول إرتباطه بالفنانة ​شمس الكويتية​، مشدداً على أن ما يربطهما هو علاقة صداقة فقط.

وقال الخالدي خلال لقائه في برنامج ع السيف “رغم أنها مثيرة للجدل وحولها إشكالات كثيرة، تملك شمس قلباً أبيض ونظيفاً وهي إنسانة مثقفة جدا “، حسب ما وصفها.

وأضاف: ” هذه أول مرة أتحدث وأنفي هذا الموضوع أولا لأن الفنانة شمس أكبر مني سناً، وهي فقط صديقة عزيزة ” .