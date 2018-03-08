كشف حقيقة خطوبة شمس الكويتية على شاب إعلامي يصغرها سنا
أثارت انتشار شائعة خطوبة الفنانة شمس الكويتية على شاب يصغرها سناً وهو الإعلامي على الخالدي عقب ظهورهما معاً بعدد من اللقاءات خلال زيارتها للعراق ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ومن جانبه نفى الإعلامي علي الخالدي حقيقة ما يتم تداوله حول إرتباطه بالفنانة شمس الكويتية، مشدداً على أن ما يربطهما هو علاقة صداقة فقط.
وقال الخالدي خلال لقائه في برنامج ع السيف “رغم أنها مثيرة للجدل وحولها إشكالات كثيرة، تملك شمس قلباً أبيض ونظيفاً وهي إنسانة مثقفة جدا “، حسب ما وصفها.
وأضاف: ” هذه أول مرة أتحدث وأنفي هذا الموضوع أولا لأن الفنانة شمس أكبر مني سناً، وهي فقط صديقة عزيزة ” .
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