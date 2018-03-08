عمل المدينة ينفذ زيارات لـ79 منشأة وضبط 33 مخالفة

عادل الحربي(صدى):

نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، زيارات لـ79 منشأة برفقة الرفد الأمني ولجنة التوطين، ضبطت خلالها 33 مخالفة ووجهت العديد من الإنذارات.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تفتيش عمل المدينة المنورة ينفّذ زيارات لـ 79 منشأة برفقة الرفد الأمني ولجنة التوطين، وتم ضبط 33 مخالفة مع توجيه العديد من الإنذارات، وتركّزت الزيارات على مجمع النور التجاري وشارع قباء التجاري؛ للتأكد من الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية و التوطين ” .