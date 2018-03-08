الزهايمر وجامعة الملك سعود تطلقان حملة ” كن معي وذكرني “

علي القرني(صدى):

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وجامعة الملك سعود، ينظم نادي ” وعي ” التابع لكلية الطب البشري بالجامعة، حملة توعوية بعنوان ” كن معي وذكرني ” بدعم من كرسي أبحاث التوعية الصحية وتعزيز الصحة بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 9-10 مارس 2018م بمقر غرناطة مول بالرياض.

ويقود طلاب كلية الطب بجامعة الملك سعود الحملة التي تستهدف ظاهرة تفاقم مرض الزهايمر، والذي وصل عدد المصابين به إلى أكثر من 50 ألف شخص في المملكة العربية السعودية، كما تعمل الحملة على تعزيز سبل الوقاية من المرض، وطرق الرعاية الحديثة للمرضى وتكثيف برامج التوعية والتثقيف من منظور طبي وعلمي بحت، حيث سيشاهد ويشارك المستهدفون بالحملة تمثيلية تحاكي مشاعر مريض ألزهايمر في كل مراحله وذلك من خلال خمس أركان محددة بداخل متاهة يمثل كل ركن منها مرحلة معينة من مراحل تطور المرض.

وتعتبر الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر صاحبة السبق في وضع قضية ألزهايمر على سلم الاولويات بالتعاون مع الجامعات في توعية شرائح المجتمع المختلفة بمرض ألزهايمر من النواحي الطبية والعلمية وغيرها، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بالمرض والتعريف به إقليمياً وعالمياً.

وثمن المسؤولين في الجمعية دور جامعة الملك سعود في دعم الجمعية، وتبينها لعدد من الأنشطة والبرامج التوعوية بمرض ألزهايمر، والتي تعكس الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهم هذه الشريحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك إنشاء كرسي أبحاث رعاية المسنين وما سيتبعه من إنجازات وبرامج تخدم المرضى وكبار السن.