باكستان: تخصيص 5 آلاف حافلة لمؤتمر أهل الحديث الدولي الـ24

سعيد العجل(صدى):

كشف وزير المواصلات الباكستاني أمين عام جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش عن تخصيص أكثر من خمسة الآف حافلة يومياً لنقل المشاركين بفعاليات مؤتمر ” دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنهما ” الذي تنظمه حالياً جمعية أهل الحديث المركزية في مدينة لاهور في باكستان، مع الاستنفار التام لكافة الأجهزة الأمنية المعنية بتنظيم حركة المرور لتسهيل وصول الحشود لمقر المؤتمر بمدينة لاهور .

وقال معاليه في تصريح له قبيل إنطلاق أعمال المؤتمر نتوقع مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون من العلماء والمثقفين والاكادميين والدعاة وأئمة المساجد وكافة أطياف الشعب الباكستاني الذي يتواصل قدومهم من مختلف مدن وأقاليم باكستان .

وأضاف ” تنظيم هذا المؤتمر في باكستان يأتي إنطلاقاً من الواجب الشرعي الذي ندين الله به لتجسيد مكانة الحرمين الشريفين لدى الأجيال القادمة ، لافتاً إلى أن تنظيمه على هذا المستوى الكبير هو بمثابة الشرف الذي نتشرف به نحن أهل الحديث “مع تقديرنا الكبير والمتواصل لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، وحفاظهم ودفاعهم عن أمنهما والذي يحظى بكل تقدير من جميع المسلمين بالعالم .

وختم ” بخش ” تصريحه بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على رعايتهم وعنايتهم بالمؤتمر من خلال مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى يضم إمام الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب وفضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، الذي يترأس الوفد نيابة عن معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي هاتفنا بالأمس معتذراً عن الحضور ومقدراً لجهود القائمين على المؤتمر فله كل الشكر على مشاعره الصادقة. نسأل الله أن يتوج هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق وأن يحقق الأهداف التي من أجلها عقد .