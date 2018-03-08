” النعيمي ” عن هجوم وزير قطري على ولي العهد: لديه مشكلة في الفهم

طلال الضوي(صدى):

ردَّ الدكتور علي النعيمي الكاتب والأكاديمي الإماراتي، على هجوم وزير خارجية نظام الحمدين على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأشار الوزير القطري، إلى أن تصريح ولي العهد عن قطر في مؤتمر صحفي بمصر، يؤكد انشغاله الدائم بقطر عكس ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام، بحسب قوله.

وقال ” النعيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إن هناك فرقاً واضحاً بين التصريح وبين الإجابة على سؤال صحفي، مشيراً إلى أن الوزير لديه مشكلة في الفهم والاستيعاب حيث أنه غير قادر كذلك على التفريق بين المقاطعة والحصار.