وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: الحرمين الشريفين في أيدي أمينة ونقدر الأشقاء في باكستان

سعيد العجل(صدى):

أكد فضيلة وكيل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام أن الحرمين الشريفين في أيدي أمينة، وأن المملكة العربية السعودية ولله الحمد قادرة على الدفاع عنهما، ولا ترضى بأن يتدخل فيهما أو في شأنهما أياً كان، موضحاً أن الاخوة في باكستان لهم جهود مباركة ويردون على الباطل الذي دُفعنا على أن نرد عليه وإلا فهود محض افتراء وباطل.

جاء ذلك في تصريح له عقب وصوله اليوم إلى باكستان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لجمعية أهل الحديث المركزية الذي تنطلق أعماله في دورته الحالية بعنوان ” دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين “.

وقال إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ وبالشعب السعودي كله لا ترضى بإثارة الشائعات حول تدويل الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى أن مثل هذه التراهات لن تزيد المملكة وقيادتها إلا إصراراً في المضي بالتصدي لهذه الحملات المغرضة، لافتاً إلى أن من يطلقها إنما يطلقها كفقاعات والعالم الإسلامي كله يردها عقلاً وديناً وشرعاً وليس لها مستند لا من الأنظمة.

وبيّن أن الحرمين الشريفين ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدار شئونهما في يد الأمة الإسلامية ويديرها أهل الحرمين ولم يتدخل أحد فيها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى آخر العصور التي نحن فيها اليوم ولله الحمد، ولم يحظى بمثل ما هي الآن فيه من عناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقادة المملكة العربية السعودية الذين تسمو بلقب خادم الحرمين الشريفين، وشاهدنا الإصلاحات والمشروعات التي نفذت ولله الحمد كانت قمة في التنظيم وقمة في الترتيب.

وحول مؤتمر جمعية أهل الحديث المركزية الذي سيقام في مدينة لاهور الباكستانية .. بيّن فضيلته بأنه يأتي تجسيداً للمشاعر الصادقة التي يحملها الأخوة في باكستان تجاه الحرمين الشريفين وتعزيز مكانتهما في نفوس الأجيال القادمة .. وإلا فإن المملكة العربية السعودية لها استراتيجتها أيضاً وقدرتها ولله الحمد في الدفاع عن الحرمين الشريفين ولا ترضى بأن يتدخل فيهما أو في شأنهما أياً كان.

وحول دور وزارة الشئون الإسلامية في تنظيم وتنسيق زيارات أئمة الحرمين الشريفين وتعزيز مكانة الحرمين الشريفين قال فضيلته إن مشاركات أئمة الحرمين الشريفين في مثل هذه البرامج والندوات والمؤتمرات ولقاء الشعوب يعتبر أحدى قنوات التفاعل التي وُفقت وزارة الشئون السلامية بموافقة كريمة من المقام السامي على تنظيمها وجدولتها وإعداد برامج تليق بمقامهم وأيضاً تليق بمكانة المملكة العربية السعودية ومكانة الحرمين الشريفين في كل أنحاء العالم، وكل زيارة قام بها أياً من أئمة الحرمين الشريفين كان لها واقع وكان لها ردود أفعال نعجز عن وصفها لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع القبول في قلوب الناس، والحرمين لهما مكانة في قلب كل مسلم.

وكان الشيخ عبدالرحمن الغنام وصل مطار لاهور الدولي صباح اليوم لرئاسة وفد المملكة بأعمال مؤتمر أهل الحديث الدولي الرابع والعشرين ، حيث استقبله سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الاستاذ نواف بن سعيد المالكي ومعالي وزير المواصلات عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لجمعية أهل الحديث بباكستان الدكتور عبدالكريم بخش ومدير مكتب الدعوة والإرشاد بالسفارة سابقاً الشيح محمد بن سعد الدوسري وجمع من العلماء ضيوف المؤتمر.