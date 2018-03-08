في لفتة إنسانية.. إيد شيران يغنى خصيصا لمريضة سرطان

أماني الغامدي(صدى):

أرسل النجم البريطاني إيد شيران فيديو يغني فيه لإحدى معجباته من مرضى السرطان تُدعي كيلي ديموك، وهي المعجبة التي أعلنت أنها تستمد قوتها من أغنيات وموسيقى شيران وتحديدًا أغنية Perfect من ألبوم Divide، وهو ما دفعه إلى إرسال فيديو لها وهو يغني متمنيًا أن يرسم ابتسامة علي وجهها.

حيث أن كيلي ديموك تعرضت للعديد من المآسي في حياتها الشخصية ومنها وفاة طفلها البالغ من العمر 9 سنوات في عام 2005، فضلًا عن الإجهاض، كما تم تشخيص معاناة ديموك، البالغة من العمر 39 عامًا، بالإصابة بسرطان المبيض المرحلة الرابعة.

والجدير بالذكر أن إيد شيران عرض له مؤخرًا فيلم ” Songwriter ” بفعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا، وهو من تأليف وإخراج موراي كامنجز، وشارك إيد شيران العمل بيني بلانكو، والعمل يستعرض عددًا من المحطات بحياة شيران.