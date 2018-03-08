” بوتين ” يصرح بما قاله لميلانيا ترامب خلال مؤتمر العشرين

موسكو(صدى):

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه حدّث زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، في قمة العشرين في ” هامبورغ ” ، عن البرامج الديموغرافية، في روسيا الاتحادية، وعن الطبيعة في روسيا.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن فلاديمير بوتين، روى خلال حوار مع أحد الإعلاميين الروس، في فيلم وثائقي بعنوان ” النظام العالمي 2018 ” ، انطباعاته عما جرى في قمة العشرين، في هامبورغ صيف العام الماضي، حيث عقد أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ” بوتين ” عن تلك المناسبة:

” لم أتحدث فقط مع السيدة ترامب، إلى يميني أيضا كانت تجلس زوجة رئيس الوزراء الإيطالي، وكانت السيدتان مهتمتان ببرامجنا في المجال الديموغرافي ” .

وأضاف ” بوتين ” : ” لقد أخبرتهم، متى وكيف قمنا بالإجراءات؛ لدعم الأمومة والطفولة، وأيضا ما هو الرأسمال الأمومي، وعلى أي أسس نظمنا هذا العمل، وعن النتائج ” ، مشيرًا إلى أنه حدثهم أيضًا، حول روسيا عمومًا، وسيبيريا، وكامتشاتكا، في أقصى الشرق الروسي، وعن صيد الأسماك والحيوانات، وعن النمور والدببة التي تعيش هناك.