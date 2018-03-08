بالفيديو.. سقوط طالب عسكري بحفل تخرج

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد سقوط أحد الطلبة الضباط، بكلية علي الصباح العسكرية، أثناء مرور موكب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك أثناء حفل تخريج الدفعة الـ 21 من الطلبة الضباط بالكلية.

ورصد مقطع الفيديو، لحظة مرور موكب أمير الكويت، في ساحة الكلية وأمامه عدد من الطلبة، يؤدون عرضًا عسكريًا، قبل أن يظهر عدد من الطلاب واقفين، على جانب الساحة، سقط أحدهم على الأرض، بشكل مفاجئ بعد أن تعرض فيما يبدو لحالة إغماء، كما أظهر مقطع آخر عددًا من زملائه، هرعوا إليه للاطمئنان على صحته.