مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينهي معاناة ستيني

أبها(صدى):

نجح مستشفى الملك عبدالله ببيشة, في استئصال مرارة لمريض ستيني كان يعاني منها لأكثر من عشرين سنة.

وأجرى الفريق الطبي المكون من أربعة أطباء سعوديين عملية استئصال المرارة للمريض الستيني بواسطة المنظار ودون أي تدخل جراحي, حيث كان المريض يشكو من آلام متكررة وشديدة من آلام مراره نادرة, بلغ طولها 26 سم في 9 سم منغرسه داخل الكبد ومغطاة بطبقة سميكة من الالتصاقات, ونجح الفريق باستئصالها وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد.

يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث, وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي 6628 عملية جراحية, وبلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17,162, في حين بلغ عدد المراجعين 215322 مراجعاً منهم 133659 مراجعاً بقسم الطوارئ و 81663 مراجعاً بالعيادات الخارجية.