البيبيتا عن فوز يوفنتوس على تونتهام: سعداء بقلب الطاولة عليهم

طلال الغامدي(صدى):

علَّق هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني جونزالو هيجواين، على فوز ناديه على تونهام الإنجليزي في عقر داره، قائلاً : ” نحن سعداء جداً أننا نجحنا في قلب الطاولة أمام توتنهام ” .

وأضاف ” هيجواين ” في تصريحات له عقب المباراة، أن توتنهام فريق رائع وقوي ويبذل لاعبوه قصارى جهدهم دائماً، مؤكداً أن ناديه راض عن النتيجة.

وأعرب ” البيبيتا ” عن فخره بوجوده ضمن صفوف هذا الفريق، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز على ويمبلي أمر لا يحدث كثيراً، مقدماً الشكر للجهاز الطبي ” .

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس على ملعبه ضيفه أودينيزي، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي، لمحاولة انتزاع الصدارة من نابولي، الذي يخرج لملاقاة إنتر على ملعب جوزيبي مياتزا.