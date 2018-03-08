منذ اكثر من 15 سنة تقريبا او من كأس العالم 94 الكل كان يطالب بفتح الاحتراف الخارجي للاعبين السعوديين .

بين كل فتره و الاخرى يخرجون و يقولون نتمنى الاحتراف من يدعمنا من يسهل لنا الطريق .

صدمهم المستشار

دراسات ومن ثم اجتماعات بعدها ورش عمل و لجان تطوير منذ اكثر من 15 سنة وفي الاخير لم نصل الى قرار مفيد .

صدمهم المستشار

خلال اشهر اتخذا القرار نعم نحن ندعمكم نعم نحن نريد لكم الافضل .

طار بهم بسرعة الصاروخ الى اقوى دوري في العالم (لا ليغا الاسبانية) كل شيء جاهز :ـ

• اندية كبيرة

• مرافقين

• وفر لهم جميع ما يحتاجه أي لاعب محترف .

• الاهم ( الدعم الاعلامي وبكل قوة ).

صدمهم المستشار

كانوا يريدون ان يبدأ من حيث انتهى الاخرون

و يقولون دئما جملتهم المشهورة (ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدآ ).

صدمهم المستشار

نعم سنبدئ ولن ننتظر الأخرين ان كانوا يسيرون بسرعة القطار نحن نسير بسرعة الصاروخ لن نلتفت الى الخلف سنسير الى الأمام سنواكب التطور في الكرة الحديثة .

صدمهم المستشار

كانوا يقولون ويرددون لماذا لا نجرب أو نحاكي التجربة اليابانية التي كانت تعتمد :ـ

1. على ابتعاث الاعبين الصغار الى خارج اليابان .

2. دفع مبالغ للأندية في بطولات أوروبية لغرض مشاركة اللاعبين اليابانيين مع هذه الفرق .

كم دفع الاتحاد الياباني من اكثر من 15 سنه تقريبا من المال و كم كان الناتج من هذه التجربة و هل كانت ناجحة ؟

صدمهم المستشار

• بسرعة الصاروخ .

• الحلم تحقق .

• نحن الان في الدوري الاسباني .

• الحلم الذي يحلم فيه كل لاعب في العالم.

• 8 من اللاعبين السعوديين يخضون التجربة الاولى هناك .

(بصدمه من المستشار بسرعة الصاروخ)