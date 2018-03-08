جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقته الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

احتفل متصفح البحث الشهير جوجل باليوم العالمي للمرأة، الذى يوافق اليوم 8 مارس؛ والذي يهدف إلى تقدير دور المرأة ومكانتها فى الأسرة والمجتمع.

حيث شارك جوجل

بالإحتفالات العالمية ولكن هذه المرة بشكل مختلف، وغير واجهة الصفحة الرئيسية إلى مقصوصات لكاتبات رائعات للإشادة بدورهن في الثقافة والأدب وأيضًا في مجالات الحياة المختلفة.

كما طلب الموقع الأشهر فى العالم من السيدات المشاركة بقصصهن المختلفة التى مررن بها في حياتهن عبر هاشتاج ‎#HerStoryOurStory.