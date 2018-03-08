الذهب يواصل ارتفاعه في ظل خطة الرسوم الجمركية

علي القحطاني(صدى):

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل انتظار المزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.23% إلى 1328.58 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل هامشيًا بنسبة 0.1% عند 1329.1 دولار للأوقية.

وفي المقابل استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 89.57.

وكان البيت الأبيض أعلن، مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم إعفاء كندا والمكسيك وربما دول أخرى على الأقل لفترة من الرسوم الجمركية المقترحة على واردات الصلب والألومنيوم.