مقطع عفوي لسعادة أم بتخرج ابنها من كلية عسكرية
عبَّرت إحدى الأمهات بالكويت، عن سعادتها بتخرج ابنها من كلية علي الصباح العسكرية، بالرقص بعفوية شديدة، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.
وبيَّن المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأم ترقص بعفوية وسط جموع من الحاضرين لحفل التخرج في الساحة الرئيسية.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد شهد الاحتفال بتخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة 21، والطلبة الضباط من الدفعة 45 بكلية علي الصباح العسكرية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايفرح لك ولا احد يتمنى ان تكون افضل منه الا (الوالدين)-ربي ارحمهما كما ربياي صغيرا-
رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43650 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمين ,,
,, مثل ماقلت يااخ السحاب لاهنت ,,
,, لا احد يتمنى ان تكون افضل منه إلا والديك ,,