مقطع عفوي لسعادة أم بتخرج ابنها من كلية عسكرية

خالد الظفيري(صدى):

عبَّرت إحدى الأمهات بالكويت، عن سعادتها بتخرج ابنها من كلية علي الصباح العسكرية، بالرقص بعفوية شديدة، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وبيَّن المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأم ترقص بعفوية وسط جموع من الحاضرين لحفل التخرج في الساحة الرئيسية.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد شهد الاحتفال بتخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة 21، والطلبة الضباط من الدفعة 45 بكلية علي الصباح العسكرية.