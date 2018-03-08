اتحاد التايكوندو يستهدف المدارس التعليمية

سعيد العجل(صدى):

كرّم ‏الاتحاد السعودي للتايكوندو قائد نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن ابراهيم بالشفاء الأستاذ عبدالرحمن الزير والمشرف الرياضي علي المريشد لجهودهما في استضافة بطولة المملكة للفرق الجماعي للتايكوندو والتي اختتمت مؤخراً بالرياض .

وتأتي تلك الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي يجسدها الاتحاد لإيجاد شركات مع المدارس التعليمية في سليل نشر اللعبة.

وأبان مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي راشد الطلب أن خطط الاتحاد تركز لإستهداف المنشأت التعليمية لاستقطاب أكبر شريحة من لاعبي التايكوندو المؤهلين لصقل مواهبهم ونشر اللعبة من خلال النشاط اللامنهجي.