الكنيست يصادق على قانون لترحيل المقدسيين إلى الضفة الغربية

القدس المحتلة(صدى):

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، على قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب هويات المقدسيين بحجة ” خرق الأمانة لدولة إسرائيل ” .

كما يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب هويات المقدسيين في حال اتُهموا بالمساس بالأمن، أو الانتماء إلى أي من ” المنظمات الإرهابية ” .

يشار إلى أن هذه التعريف يطال عملياً غالبية الفصائل الفلسطينية، فسيتم ترحيل المقدسيين الذي تنطبق عليهم الأمور السابقة من مدينهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وصرّح أحد أعضاء الكنيست أن القانون بمثابة خطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس، معترفاً أنه يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم”.