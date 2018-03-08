كاتب مصري يدعو لتشكيل تحالف يجمع المملكة ودولتي مصر والإمارات

القاهرة(صدى):

اقترح الكاتب الصحفي المصري، عماد الدين أديب، تشكيل تحالف يجمع المملكة ودولتيْ مصر والإمارات؛ مشيرًا إلى أن التحديات، التي تواجه هذه الدول، هي العنصر الأساسي، الذي يجمع بينها، وأن مصالحهم وأهدافهم واحدة.

وأوضح ” أديب ” ، أن طبيعة وحدة التحديات، التي تواجه هذه العواصم هي العنصر الأساسي، الذي جمع هذه الدول الثلاثة، فجميعها تواجه جنون الإرهاب التكفيري، بزعامة جماعات الإخوان، وداعش والقاعدة، كما أنهم يعانون من مشروعات التآمر القطري التركي، الذي يسعى؛ لإقامة دولة الخلافة العثمانية، مرة أخرى بتمويل قطري.

وأضاف: ” الدول الثلاثة، تضع المصلحة العامة قبل الجمود الأيديولوجي، أو التطرف الفكري؛ الذي تسبب في تأخر دول المنطقة لقرون طويلة، ثلاثتهم يشكلون تحالف الاعتدال العربي، الذي يمكن أن يجمع خلفه، المغرب والأردن والبحرين ” .