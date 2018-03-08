بالصور.. إيهاب توفيق يسجل أغنية لعيد الأم مع أشرقت نجمة the voice kids

نورة الشهري(صدى):

سجلت الطفلة ” أشرقت ” نجمة برنامج المواهب the voice kids ، أولى أغنياتها مع الفنان إيهاب توفيق بعنوان ” مشوفتش زى أمى” بمناسبة عيد الأم، والأغنية من كلمات عوض بدوى وألحان وليد سعد ومن توزيع خالد نبيل.

حيث نشر والد الطفلة صورًا لها مع الفنان إيهاب توفيق أثناء تسجيل الأغنية على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك “، قائلا: ” ترقبوا الأغنية الدويتو بين إيهاب توفيق وأشرقت لعيد الأم “.

مع العلم أن أشرقت قد شاركت فى الموسم الأخير من برنامج ” the voice kids ” ، واستطاعت أن تتأهل للمرحلة النهائية من البرنامج، إلا أنها لم تحصل على اللقب.