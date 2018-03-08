بالفيديو.. حامل تستعرض مهارتها في كرة السلة قبل ساعات من الإنجاب
أثارت إمرأة تُدعى ” ميلاني ثور نبري ، تعمل مدربة كرة سلة في مدرسة جورجيا الأمريكية ذهول وإعجاب المتابعين ، عقب نشر مقطع فيديو وهي تستعرض مهاراتها في تسديد الرميات الحرة والتلاعب بالكرة، وذلك قبل ساعات قليلة من إنجاب طفلها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، ميلاني ثور نبري وهي تسدد الرميات بنجاح باتجاه السلة، وتتلاعب بكرتين في آن واحد، وذلك في أسبوعها الـ39 من الحمل.
وأكدت إحدى المتابعات في تعليقها على الفيديو أن ميلاني دخلت في المخاض، في نفس اليوم الذي تم فيه تصوير الفيديو، وأنجبت طفلها كوبر.
البارقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
وش موقف السعوديه اذا شافت المقطع
👀
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43650 ] نشر منذ 1 ساعة
من كثر لعبها للكوره انجبت كوبري ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7644 ] نشر منذ 47 دقيقة
ماشاء الله باقي فيها حيل☺😂السعوديه وخاصه الامهات زمان تشتغل ليوم ولادتها وتتعب اكثر هذا ومورياضيه ولا تعترف فيها الله يكتب اجرهن❤