السياحة والتراث تعتزم تطوير وتحسين قلعة طامي بن شعيب بأبها

أبها(صدى):

توجه فريق التراث العمراني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، بزيارة إلى قلعة طامي بن شعيب المتحمي الواقعة شمال غرب مدينة أبها بنحو 20 كم.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، حيث قام الفريق بالاطلاع على إمكانية إعادة ترميم القلعة وتأهيلها، وتحسين وضعها.

من جانبه، صرَّح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني المهندس محمد العمرة ، بأنه من المقرر الاتفاق على تحسين وضع القلعة وإعادة تأهيلها وتشغيلها كمعلم سياحي.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في العمل فيها بعد موافقة وتوقيع الأهالي على التطوير، مشيراً إلى أن الوصول للقلعة يمكن أن يتم من خلال طريق الوادي الطالع أو طريق السودة أو الطائف.