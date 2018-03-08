ماكرون أمام اليهود: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطأ حقيقي

باريس(صدى):

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا.

وأكد ” ماكرون ” ، أنه أخبر ” ترامب ” بأن الاعتراف من جانب واحد، لا يساعد في حل النزاع أو تحسين الوضع الأمني، مؤكداً أنها ” خطأ حقيقي ” .

وفي سياق متصل، أعلن ” ترامب ” أن الرئيس الأمريكي لم يستبعد التوجه إلى القدس لدى افتتاح السفارة الأمركية في 14 مايو المقبل.