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ماكرون أمام اليهود: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطأ حقيقي

ماكرون أمام اليهود: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطأ حقيقي
باريس(صدى):

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا.

وأكد ” ماكرون ” ، أنه أخبر ” ترامب ” بأن الاعتراف من جانب واحد، لا يساعد في حل النزاع أو تحسين الوضع الأمني، مؤكداً أنها ” خطأ حقيقي ” .

وفي سياق متصل، أعلن ” ترامب ” أن الرئيس الأمريكي لم يستبعد التوجه إلى القدس لدى افتتاح السفارة الأمركية في 14 مايو المقبل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3018 ] نشر منذ 3 ساعات

كويس انك رافض القرار

[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات

لاتصدقين الكلام يانجوى
كلهم زين بعض حقون مصالح-أصلا من كان السبب في وعد بلفور-

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 20 دقيقة

حقون

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