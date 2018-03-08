ماكرون أمام اليهود: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطأ حقيقي
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا.
وأكد ” ماكرون ” ، أنه أخبر ” ترامب ” بأن الاعتراف من جانب واحد، لا يساعد في حل النزاع أو تحسين الوضع الأمني، مؤكداً أنها ” خطأ حقيقي ” .
وفي سياق متصل، أعلن ” ترامب ” أن الرئيس الأمريكي لم يستبعد التوجه إلى القدس لدى افتتاح السفارة الأمركية في 14 مايو المقبل.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3018 ] نشر منذ 3 ساعات
كويس انك رافض القرار
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتصدقين الكلام يانجوى
كلهم زين بعض حقون مصالح-أصلا من كان السبب في وعد بلفور-
عوض[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 20 دقيقة
حقون