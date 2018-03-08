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” الصحة ” : التأمين الطبي موضوع متشعب ويجب العمل عليه بعناية

” الصحة ” : التأمين الطبي موضوع متشعب ويجب العمل عليه بعناية
علي القحطاني(صدى):

أوضح خالد الشيباني، وكيل وزارة الصحة، للتخطيط والتحول، أن التأمين الطبي للمواطنين، موضوع معقد ومتشعب؛ لذلك يجب العمل عليه بعناية قبل البدء في تنفيذه، مشيرًا إلى أم دول عديدة طبقت التأمين، بشكل سيء، وهو ما لا تطمح إليه الوزارة.

ويجدر الإشارة، إلى أن اللجنة المعنية، بخصخصة القطاع الصحي بدأت عملها منذ شهرين، برئاسة وزيري الصحة والمالية، ورئيس المركز الوطني للخصخصة، وأنه سيتم تطبيق الخصخصة في 9 مجالات صحية:

” مجالات الأشعة، العلاج التأهيلي، العناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، والعيادة الصيدلية، سلسلة الإمداد، التوريد ” .

 


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