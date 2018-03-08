نجم الجرامي ” برونو مارس ” يواجه أزمة فى بكين

نورة الشهري(صدى):

واجه برونو مارس النجم الحاصل على 6 جوائز جرامي أزمة حقيقية، وذلك لإلغاء حفله في بكين بالصين ضمن جولته للترويج لألبوم 4K Magic، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من موعد الحفل، وقال مكتب بلدية بكين للثقافة أن الحفل تم إلغاؤه دون إعلان أسباب واضحة وراء ذلك.

ولم يصدر أي تصريحات رسمية عن بورنو أو المتحدث الرسمي باسمه إلا أن الموقع الرسمي لبورنو علي الانترنت لايوجد عليه أي خطط لحفلات في شهر مارس في الصين، فالحفل الأول له فى جدول حفلاته في الصين يوم 17 أبريل في تأيبيه ويوم 27 أبريل في ماكاو.

وتواجه بلدية بكين انتقادات حادة خلال الأشهر الماضية بسبب قيامها برفض إعطاء العديد من النجوم والمطربين تصريحات باقامة حفلات في الصين ومنهم جاستن بيبر، كاتي بيري، بوب ديلان.