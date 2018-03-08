3 أفلام عربية تشارك في مهرجان مونا السينمائي

نورة الشهري(صدى):

تضم الدورة الثانية من مهرجان مونا السينمائى الذى يقام في الفترة من 9 مارس حتى 11 مارس فى بلجيكا، 3 أفلام عربية.

أولهم الفيلم الروائى الطويل ” شيخ جاكسون ” للمخرج عمرو سلامة الذى شارك في التأليف بالتعاون مع السيناريست عمر خالد، ويقوم بالبطولة أحمد الفيشاوى وماجد الكدوانى وأحمد مالك، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أمينة خليل ودرة وبسمة ومحمود البزاوى.

كما يشهد المهرجان عرض الفيلم الوثائقى ” غزة سيرف كلوب ” للمخرجين فيليب نات وميكى يمين، والذى يحكى الفيلم عن جيل جديد يعيشون محاصرين داخل ” أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم ” وتحكمهم الحرب، ينجذبون للشواطئ، حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط بعدما ملّوا من الاحتلال والجمود السياسى، إلا أنهم راكبو الأمواج في غزة، وهو من إنتاج ستيفاني يمين، ويشارك فى بطولته صباح أبو غانم، محمد أبو جياب، إبراهيم عرفات.

ويعرض أيضًا الفيلم القصير ” خمسة أولاد وعجل ” للمخرج سعيد زاغة والذى تدور أحداثه بالأردن، حيث مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، فعندما يقع الابن في مشكلة مع الجيران قد تطلب تدخل الأب، تتفاقم الأمور وتخرج عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه، وهو من بطولة النجوم على سليمان ونادرة عمران وحيدر كفوف، وإنتاج الفيلم أكرم الأشقر وأحمد الخطيب بمشاركة المخرج سعيد زاغة.