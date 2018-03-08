” البنوك ” تحذر من إيقاف الخدمات البنكية في حال تجاهل العنوان الوطني

عادل الحربي(صدى):

حذرت بعض ” البنوك ” عملائها من عدم تحديث العنوان الوطني الخاص بهم في التاريج المحدد 24/7/1439هـ.

وأكدت البنوك في رسالة بعثتها إلى عملائها أنها ستلجأ إلى إيقاف الخدمات البنكية في حال عدم التحديث في الوقت المحدد، قائله ” تماشيًا مع التعليمات الصادرة باستيفاء العنوان الوطني، ولتفادي إيقاف خدماتكم البنكية يرجى المسارعة في تحديث عنوانكم الوطني “.

ووفرت البنوك خدمة تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع، والذي يتكون من من 6 أجزاء رئيسية ” رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي، الرقم الإضافي، بالإضافة إلى رقم الوحدة “.

ويعد العنوان الوطني شرطًا إلزاميًا لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء، وهو عنوان معياري طورته مؤسسة البريد السعودي وفق مواصفات معيارية؛ لمواكبة الخطة الاستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.