” البنوك ” تحذر من إيقاف الخدمات البنكية في حال تجاهل العنوان الوطني
حذرت بعض ” البنوك ” عملائها من عدم تحديث العنوان الوطني الخاص بهم في التاريج المحدد 24/7/1439هـ.
وأكدت البنوك في رسالة بعثتها إلى عملائها أنها ستلجأ إلى إيقاف الخدمات البنكية في حال عدم التحديث في الوقت المحدد، قائله ” تماشيًا مع التعليمات الصادرة باستيفاء العنوان الوطني، ولتفادي إيقاف خدماتكم البنكية يرجى المسارعة في تحديث عنوانكم الوطني “.
ووفرت البنوك خدمة تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع، والذي يتكون من من 6 أجزاء رئيسية ” رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي، الرقم الإضافي، بالإضافة إلى رقم الوحدة “.
ويعد العنوان الوطني شرطًا إلزاميًا لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء، وهو عنوان معياري طورته مؤسسة البريد السعودي وفق مواصفات معيارية؛ لمواكبة الخطة الاستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 3 ساعات
يبغون الناس يفتحون صناديق بريد بالقوة ودفع إشتراكات سنوية للبريد .
بالله عليكم مواطن عادي ماعنده أي اعمال تجارية او مراسلات خارجية او داخلية ممكن يحتاج فيها
لصندوق البريد ليش ترغمونه على شي هو ماهو في حاجة له ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3018 ] نشر منذ 3 ساعات
اصلا انا في حي جديد لا ارقام علي البيوت ولا حتي اسم للشارع
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا مافيه راتب لين تجي الأرقام والاسماء
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
حبيبي القرشي المطلوب العنوان الوطني وليس صندوق البريد
عزيزتي نجاه يمكن وضع رقم الاهل او احد من اخوانك كعنوان وطني حتى يتم الترقيم-وكل ذلك اليا-
القرشي[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 3 ساعات
هناك احياء شعبية كثيرة شوارعها غير مسماة وبيوتها غير مرقمة اصلآ .
حتى فواتير الكهرباء والماء مكتوب في خانة إسم الشارع ( شارع غير مسمى )
الموضوع هو موضوع لي اذرع من اجل تحصيل اموال من المواطنين بحجة صندوق البريد .
القرشي[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 3 ساعات
اخوي السحاب تسلم على الرد .
لكن يا اخوي عشان يكون عندك رمز بريدي لازم تشترك في البريد ويكون عندك صندوق بريد .
هم يلفون ويدورون على هاذي الجزئية الله يسلمك ياغالي .
اما بقية المعلومات فهي مجرد تحصيل حاصل مافيها اي إشكالية ولا تكلف المواطن أي مبالغ شهرية او سنوية
اتمنى تكون الصورة اتضحت عندك الأن ولك شكري وتحياتي .
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6449 ] نشر منذ 3 ساعات
بدون مايكون عدك صندوق بريد ولا تشترك المهم تعرف اسم الشارع واسم الحي والرقم اللي على الباب مكن من (4 ) ارقام وتروح للبريد المركزي ويقولك الموظف هذا الحي على الشاشه قوقل وين البيت بالضبط ويعطيك الرقم والرمز بدون مقابل وهذا الشي حصل معي انا قدمته للجوازات وصلوا لي الجواز حتى البيت برسم (15 ) ريال وللبنك بدون أي رسوم
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6449 ] نشر منذ 3 ساعات
بدون مايكون عندك **
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
الحصول على الرمز البريدي لايتطلب صندوق بريد-كل حي في العالم له رمز بريدي-كما في المملكه-بعض المدن الكبيره لها اكثر من رمز بريدي والمدن الصغيره لها رمز واحد-ويمكن الحصول عليه عن طريق الدخول لموقع البريد او غيره من المواقع التي تحدد الموقع-واكتب اسم المدينه والحي- ويطلع لك موقعك على الخرائط فيه الرقم محدد بالتفصيل-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ 3 ساعات
لو حصلت على صندوق بريد وكل جيرانك في الحي حصلوا على صناديق حيكون الرمز البريدي واحد -ولو كان واحد في شرق المدينه وواحد في الغرب يختلف الرمز الا لو كانت المدينه صغيره نجد كل السكان رمزهم واحد-