الخطوط الجوية القطرية تنتظر خسائر فادحة

طلال الضوي(صدى):

كشف المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في معرض السياحة السنوي في برلين، أمس الأربعاء، أن الشركة القطرية تنازع من أجل البقاء، حيث أنها تحتاج إلى مصادر تمويل جديدة.

وأكد ” الباكر ” أن: ” الشركة ستسجل خسائر كبيرة جدًا للسنة المالية التي تنتهي هذا الشهر. ” ، لافتًا إلى أن الخطوط القطرية تسعى لتعويض خسائرها، مؤكدًا أن الانتقال إلى طرق أطول باستخدام طائرات كبيرة؛ يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وزيادة فترات الرحلات، وهذا لا يتناسب مع الحالة الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن قطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب أدى إلى فقدان الناقلة القطرية حق تسيير رحلات إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو الماضي.