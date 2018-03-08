بالفيديو.. رجل يضع طفلته وسط شجار عنيف في مطعم

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي على تعريض ابنته ذات الـ 4 سنوات ، للخطر بعد وضعها داخل شجار عنيف مع مجموعة من الأشخاص داخل مطعم .

حيث حمل الرجل طفلته الباغة من العمر أربع سنوات، بينما يتورط بشجار داخل حانة ضد مجموعة من الأشخاص، حيث تلقى الضربة الأولى التي تبعها ضربات أخرى، ورفض أن يترك ابنته لآخر حاول إبعادها عن خطر الضربات.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى قريب بعد تعرضه لضربات قوية بالمعدة، وألقي القبض على أحد المعتدين عليه فيما لم تتعرض الطفلة لسوء بعد تركها والدها للشخص الذي أراد إنقاذها.