بالفيديو.. رجل يضع طفلته وسط شجار عنيف في مطعم
أقدم رجل أمريكي على تعريض ابنته ذات الـ 4 سنوات ، للخطر بعد وضعها داخل شجار عنيف مع مجموعة من الأشخاص داخل مطعم .
حيث حمل الرجل طفلته الباغة من العمر أربع سنوات، بينما يتورط بشجار داخل حانة ضد مجموعة من الأشخاص، حيث تلقى الضربة الأولى التي تبعها ضربات أخرى، ورفض أن يترك ابنته لآخر حاول إبعادها عن خطر الضربات.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى قريب بعد تعرضه لضربات قوية بالمعدة، وألقي القبض على أحد المعتدين عليه فيما لم تتعرض الطفلة لسوء بعد تركها والدها للشخص الذي أراد إنقاذها.
This man put his daughter in the middle of danger while in a bar fight!
This man put his daughter in the middle of danger while in a bar fight!
Posted by Daily Mail on Tuesday, March 6, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27248 ] نشر منذ 3 ساعات
حمار😡
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1188 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله.
فعلا:-
أبت الحماقة أن تفارق أهلها.
لا وبعد قدام زوجته وبنته، الكثرة تغلب الشجاعة .
الله لا يجعلنا في مثل هالمواقف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43651 ] نشر منذ 59 دقيقة
فسقة مجرمون ,,