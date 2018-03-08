تراجع جماعي للعملات الرقمية.. وقيمتها السوقية تتهاوى

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملات الرقمية تراجعها الجماعي خلال تعاملات، اليوم الخميس، لتقود القيمة السوقية الإجمالية أدنى 400 مليار دولار لأول مرة في أربعة أسابيع.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.95% إلى 9811 دولار، في تمام الساعة الـ09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما فقدت تحو ألف دولار من قيمتها أمس الأربعاء.

كما تراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.60% إلى 751 دولار مسجله أدنى مستوياتها في شهر، وهبطت ” الريبل ” بنسبة 0.25% إلى 87 سنتًا، بينما تعافت ” بتكوين كاش ” هامشيًا بنسبة 0.35% إلى 1100 دولار.

وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التهاوي الجماعي متراجعه إلى 399.9 مليار دولار، مسجله أدنة هبوط لها منذ 11 فبراير.