” البنتاجون ” تستاء من تصريحات بوتين بشأن أنواع الأسلحة الروسية الجديدة

واشنطن(صدى):

صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، أن وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، تشعر بـ ” خبيبة أمل ” ، على حد وصفه، إزاء تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن أنواع الأسلحة الروسية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال ” رود ” ، في اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ:

” نحن على علم بتطور الأسلحة الروسية، ونحن قلقون بشأن بعض التغييرات، في العقيدة العسكرية الروسية، وبرنامج التدريبات العسكرية، لكننا نشعر بخيبة أمل؛ لأن الرئيس الروسي، قرر تقديمها بالضبط، كما يراها ” .

يُذكر أن الرئيس روسي فلاديمير بوتين، صرح الخميس الماضي، في رسالته إلى الجمعية الاتحادية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون، مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية، بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة، يصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.

ويجدر الإشارة إلى أن بوتين، ذكر أن 80 صاروخا بالستيًا جديدًا عابرا للقارات، و102 صاروخا باليستيا، يطلق من الغواصات، فضلا عن 3 غواصات استراتيجية من طراز ” بوري ” ، دخلت إلى الخدمة في القوات الاستراتيجية النووية الروسية.