457 فتاة تنتظم بدورات تدريبية للتعريف بقيادة السيارات وصيانتها

عادل الحربي(صدى):

أقبلت 457 فتاة سعودية، على الانتظام، في دورات تدريبية؛ للتعريف بقيادة وصيانة السيارات، تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الكليات التقنية العالمية بكل من ” الرياض، وجدة، والأحساء، والخبر ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورات، تأتي ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” ، مدربات من ” أميركا، وكندا، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا ” ، وتستمر لمدة 4 أسابيع، حيث يمنح بعدها المتدربات، شهادات معتمدة من مؤسسة التدريب المهني، وتتضمن هذه الدورات، محاضرات حول:

– معاني اللوحات المرورية والإرشادية في الطرق.

– دلالات إضاءات السيارات مثل نفاد الوقود.

– إشارة تغيير الزيت، وتعطل الإطارات وغيرها.

– محاضرات حول مبادئ صيانة الأعطال الطارئة، وتغيير الإطارات.

يُذكر أنه تقدم لبرنامج ” أتقن ” ، أكثر من 22 ألفًا، من بينهم 6800 من النساء، وذلك لعدد 11 دورة تأهيلية، من بينها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية، وقيادة وصيانة السيارات.