457 فتاة تنتظم بدورات تدريبية للتعريف بقيادة السيارات وصيانتها
أقبلت 457 فتاة سعودية، على الانتظام، في دورات تدريبية؛ للتعريف بقيادة وصيانة السيارات، تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الكليات التقنية العالمية بكل من ” الرياض، وجدة، والأحساء، والخبر ” .
ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورات، تأتي ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” ، مدربات من ” أميركا، وكندا، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا ” ، وتستمر لمدة 4 أسابيع، حيث يمنح بعدها المتدربات، شهادات معتمدة من مؤسسة التدريب المهني، وتتضمن هذه الدورات، محاضرات حول:
– معاني اللوحات المرورية والإرشادية في الطرق.
– دلالات إضاءات السيارات مثل نفاد الوقود.
– إشارة تغيير الزيت، وتعطل الإطارات وغيرها.
– محاضرات حول مبادئ صيانة الأعطال الطارئة، وتغيير الإطارات.
يُذكر أنه تقدم لبرنامج ” أتقن ” ، أكثر من 22 ألفًا، من بينهم 6800 من النساء، وذلك لعدد 11 دورة تأهيلية، من بينها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية، وقيادة وصيانة السيارات.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6733 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقكم يا بنات الوطن