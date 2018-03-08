جوارديولا عن أدائهم أمام بازل: هذه ليست كرة قدم

نواف السالم(صدى):

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن استيائه من أداء فريقه أمام فريق بازل السويسري، أمس الأربعاء، في إياب دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تلقى الفريق الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

وأشار ” جوارديولا ” إلى غضبه من طريقة لعب فريقه في الشوط الثاني أمام بازل قائلًا: ” الشوط الأول كان جيدًا، لكننا نسينا أن نهاجم في الشوط الثاني، نسينا أن نلعب.. نمرر الكرة لكي نعثر على مساحات ونهاجم.. تمرير الكرة بدون هدف غير مفيد والشوط الثاني كان سيئًا للغاية. ”

وأضاف المدرب الإسباني: ” ليس من السهل اللعب بعد التقدم 4-0.. تحدثنا حول ذلك وأعتقد أننا أظهرنا في الشوط الأول أننا نريد الفوز بالمباراة، صنعنا العديد من الفرص وكنا جيدين. ” ، متابعًا: ” لكن بعد التعادل 1-1 في الشوط الثاني لم يحدث ذلك.. كنا نمرر الكرة بدون هدف، وعندما يحدث ذلك فهذه ليست كرة قدم. ”