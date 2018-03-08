سنغافورة تكشف عن سبب وقوع حادث تصادم المدمرة الأمريكية مكين

واشنطن(صدى):

كشف تقرير لمكتب تحقيقات سلامة النقل التابع لحكومة سنغافورة، اليوم الخميس، عن أسباب حادث تصادم مدمرة أمريكية تحمل صواريخ موجهة بناقلة نفط قرب سنغافورة في 21 أغسطس عام 2017.

وأوضح التقرير أن: ” التصادم بين المدمرة جون إس. مكين والناقلة ألنيك إم.سي فى مضيق سنغافورة وقع بسبب انعطاف مفاجئ للمدمرة صوب الميناء؛ مما تسبب فى وضعها فى مسار الناقلة. ”

وأشار التقرير إلى أن: ” الدوران المفاجئ جاء بسبب سلسلة من الهفوات في قيادة المدمرة زادت دون قصد من سرعة دورانها. ”

ومن الجدير بالذكر، أن حادث التصادم المذكور أدى إلى إقالة عددًا من الضباط، وأسفر عن مقتل عشرة بحارة.