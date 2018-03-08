فرنسا تتوعد النظام السوري وتؤكد تحركها ضده

باريس(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على تحركها ضد النظام السوري وردها بقوة على انتهاكاته في حال ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وكانت فرنسا حذرت نظام الأسد عدة مرات فيما قبل من استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مؤكده عدم تسامحها معه والإفلات من العقوبات.

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