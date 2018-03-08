فرنسا تتوعد النظام السوري وتؤكد تحركها ضده
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على تحركها ضد النظام السوري وردها بقوة على انتهاكاته في حال ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وكانت فرنسا حذرت نظام الأسد عدة مرات فيما قبل من استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مؤكده عدم تسامحها معه والإفلات من العقوبات.
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الهاوي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
توعد وتحذير والزبدة إذا ثبت أستخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1188 ] نشر منذ 3 ساعات
يقول المثل:-((لو به شمس Can بانت من أمس)).
زعم الفرزدق أن سيقتل مربع****أبشر بطول سلامة يامربع.