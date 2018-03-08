مقتل طالب وإصابة اثنان جراء إطلاق نار بمدرسة ثانوية بأمريكا

واشنطن(صدى):

كشفت اليوم الخميس، الشرطة المحلية بمدينة برمنجهام، بولاية ألاباما الأمريكية، عن مقتل طالب وإصابة اثنين آخرين؛ جراء إطلاق نار بمدرسة هوفان الثانوية بالولاية.

حيث شهدت مدرسة ” هوفمان ” الثانوية، حادث إطلاق نار؛ أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، ومصرع أحدهم، متأثرًا بجراحه، وهو في طريقه إلى المستشفى.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث فرض قيود إضافية، على حيازة الأسلحة، وبدلًا من ذلك، دعا لتسليح المعلمين في المدارس، بعد مقتل 17 شخصًا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية، في ” باركلاند ” ، بولاية فلوريدا الشهر الماضي.