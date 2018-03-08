العفو عن 145 نزيلا أتموا حفظ القرآن بسجون الرياض

عادل الحربي(صدى):

أتمت اللجان المُشكلة، من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم، اختبارات القرآن الكريم لشهر جمادة الأخرة، في الإدارة العامة لسجن الحائر، والتي أقيمت على مدى ثلاث أيام، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار 151 نزيلًا، اجتاز الاختبار منهم 145 نزيل بنسبة 96%.

وفي هذا السياق، ذكر العقيد سعد بن عبد العزيز السلوم، أن هذا يدل على اهتمام القيادة، في هذه البلاد على صلاح النزلاء في السجون؛ لأن القرآن الكريم من أهم طرق الإصلاح، فهو الذي يهدي للتي هي أقوم.

يُذكر أن ذلك، جاء تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم، بتمكين نزلاء السجون من حفظ القرآن الكريم، ومنح العفو على ذلك لمن اجتاز، ومتابعة من مدير السجون بمنطقة الرياض، العميد علي بن محمد ال قوت.