تغريدة لـ ” آل الشيخ ” عن محمد نور تثير تفاعل المتابعين: ظلم كثيرا
تفاعل آلاف المتابعين لرئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، مع تغريدة كتبها عن لاعب المنتخب السابق محمد نور، قال فيها : ” هل ممكن نسمع خبر إيجابي عن نور قريباً ” .
وأكد المتابعين في تعليقاتهم عبر ” تويتر ” ، أنا اللاعب محمد نور تعرَّض لظلم كبير في مسيرته كاملة، معربين عن أملهم في سماع أنباء إيجابية عنه.
وقال أحد المغردين : ” تغريدة ممن هو أعلى الهرم الرياضي السعودي. تعكس اهتمامه وتقديره لقيمة لنجم استثنائي تعرض لظلم بيّن في طريقة إنهاء مشواره الأسطوري “. أيضاً رسالة أشبه بحجر يلقمها آخر النابحين على نور وتاليه “.
وأضاف آخر : ” إن شاء الله نسمع خبر حلو عن محمد نور يستاهل كل خير على ما قدمه في مسيرته المميزة مع المنتخب و الاتحاد و النصر .. متفائل خير “.
وغرَّد أحدهم قائلاً : ” حق وينقال .. نور ليس مجرد لاعب اتحادي أو نصراوي .. نور أسطورة سعودية مثلت المنتخب السعودي خير تمثيل واللاعب السعودي إلى رفع كأس آسيا مرتين ومتتاليتين ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه طيب وش نسوي له .. لاعب معتزل
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
والله انه اخذ اكبر من حجمه بكثيييييييييييييييييييييييييييير // بس من حبه رئيس الهيئة كل الناس راح طبل له // ياسبحان الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9137 ] نشر منذ 57 دقيقة
محمد نور لا يختلف عليه اثنين ابدا في رقيه وتعامله واخلاقه
انا مشجع اهلاوي لكني احب هذا اللاعب واحترمه كثيرا
رااايق[ عدد التعليقات: 3989 ] نشر منذ 41 دقيقة
محمد نور لاعب كبير وأسطورة ** ويستاهل كل خير أبو نوران *