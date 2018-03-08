تغريدة لـ ” آل الشيخ ” عن محمد نور تثير تفاعل المتابعين: ظلم كثيرا

نواف السالم(صدى):

تفاعل آلاف المتابعين لرئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، مع تغريدة كتبها عن لاعب المنتخب السابق محمد نور، قال فيها : ” هل ممكن نسمع خبر إيجابي عن نور قريباً ” .

وأكد المتابعين في تعليقاتهم عبر ” تويتر ” ، أنا اللاعب محمد نور تعرَّض لظلم كبير في مسيرته كاملة، معربين عن أملهم في سماع أنباء إيجابية عنه.

وقال أحد المغردين : ” تغريدة ممن هو أعلى الهرم الرياضي السعودي. تعكس اهتمامه وتقديره لقيمة لنجم استثنائي تعرض لظلم بيّن في طريقة إنهاء مشواره الأسطوري “. أيضاً رسالة أشبه بحجر يلقمها آخر النابحين على نور وتاليه “.

وأضاف آخر : ” إن شاء الله نسمع خبر حلو عن محمد نور يستاهل كل خير على ما قدمه في مسيرته المميزة مع المنتخب و الاتحاد و النصر .. متفائل خير “.

وغرَّد أحدهم قائلاً : ” حق وينقال .. نور ليس مجرد لاعب اتحادي أو نصراوي .. نور أسطورة سعودية مثلت المنتخب السعودي خير تمثيل واللاعب السعودي إلى رفع كأس آسيا مرتين ومتتاليتين ” .