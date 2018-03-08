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  3. ” الجوازات ” توضح المدة المسموح بها لتجديد هوية مقيم دون فرض غرامة

” الجوازات ” توضح المدة المسموح بها لتجديد هوية مقيم دون فرض غرامة

” الجوازات ” توضح المدة المسموح بها لتجديد هوية مقيم دون فرض غرامة
نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المدة المسموح بها لتجديد هوية مقيم بعد انتهائها دون فرض غرامة التأخير في التجديد هي 3 أيام فقط.

وكان مقيم قد وجه للجوزات استفساراً عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه: ” هل صحيح مسموح ثلاث ايام لتجديد الإقامة بعد انتهائه ا”.

فيما جاء رد الجوازات سريعا على المقيم بقولها: ” صباح الخير، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد اليوم الـ ٣ من انتهاء صلاحية سريانها “.


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