استقرار أسعار النفط في ظل ارتفاع الانتاج الأمريكي

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، استقرارًا في مستوياتها، بعد تراجعها أمس متأثرة بارتفاع الانتاج الأمريكي من الخام إلى مستوى قياسي جديد.

واستقر سعر خام برنت تسليم مايو عند 64.35 دولار للبرميل، في صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة، كما ساتقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل عند 61.17 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقجار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 425.9 مليون برميل، كما ارتفع الانتاج الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى 10.37 مليون برميل يوميًا.