الجمارك توضح ضوابط استيراد سيارات المبتعثين

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر بالجمارك عن عدة ضوابط للتسهيل للمبتعثين خارج المملكة عند رغبتهم في استيراد سياراتهم، مؤكدة أنه من حقهم إحضارها معهم إلى المملكة وفق تلك الضوابط.

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط هي: تقديم المستندات لإنهاء إجراءات الاستيراد، المتمثلة في الهوية الوطنية، وخطاب من الجهة المختصة يفيد بابتعاثه للعمل أو الدراسة بالخارج، ومستندات ثبوت ملكية السيارة أو شهادة أصل المنشأ، ومستند يوضح تاريخ تملك المركبة.

وأوضحت المصادر أن ذلك بالإضافة إلى مطابقة المواصفات والمقاييس، ألا يتجاوز عمر موديل السيارة 5 سنوات من تاريخ الشراء.