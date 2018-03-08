إعادة 850 مليون ريال لعمال وموظفين في قضايا تنفيذ خلال عام

عادل الحربي(صدى):

أعلنت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إجمالي طلبات التنفيذ التي تمت خلال العام الهجري المنصرم 1438هـ.

وأوضحت المنصة أن قضاء التنفيذ أعاد حقوقًا مالية بقيمة 850 مليون ريال لموظفين وعمال خلال عام؛ وفقًا لعقود العمل، حيث بلغ العدد طلبات استعادة الحقوق 364 طلب.

وأشارت إلى أن منطقة ” الرياض ” تصدرت القائمة بـ84 طلبا لاستعادة 414 مليون ريال، تليها منطقة ” الحدود الشمالية ” بـ80 طلبا لاستعادة 4 ملايين ريال، وتأتي في المركز الثالث المنطقة الشرقية بـ70 طلبًا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم ” مكة المكرمة ” بـ50 طلبا لاستعادة 44.5 ريال.

كما أَضافت أن منطقة ” الجوف ” جاءت في المرتبة الخامسة بـ22 طلبا لاستعادة 491 ألف ريال، ثم منطقتا ” المدينة المنورة وعسير ” بـ17 طلبا لكل منهما لاستعادة 285 مليون ريال ، تليها ” القصيم ” بـ16 طلبا لاستعادة 1.9 مليون ريال، ثم مناطق ” تبوك، نجران، وحائل ” بإجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.