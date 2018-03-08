بالصور.. طلاب تعليم الرياض يحققون مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للحاسب

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

حقق طُلاب تعليم الرياض مراكز متقدمة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للحاسب الآلي وتطبيقات الجوال, والذي استضافتها إدارة تعليم محافظة الرس .

حيث حاز الطالب فهد صالح الدغثير من ابتدائية روّاد التربية الأهلية على المركز الأول على مستوى المملكة في مجال البحوث العلمية في الأولمبياد الوطني للحاسب الآلي وتطبيقات الجوال فيما نال الطالب معاذ ماجد الغامدي من ثانوية آفاق المنصورة الأهلية المركز الثاني في المجال ذاته .

كما حقق الطالب محمد حاتم المالكي من ابتدائية شروق المعرفة الأهلية المركز الأول على مستوى المملكة في مجال العروض والرسوم التفاعلية فيما حصل الطالب سلمان بسام العقيل من ابتدائية أمجاد قرطبة الأهلية على المركز الثالث على مستوى المملكة في المجال ذاته .

وجرى تكريم الفائزين في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للحاسب الآلي وتطبيقات الجوال من قبل مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي ومشرف عام النشاط العلمي بوزارة التعليم الأستاذ محمد بارزيق .

وبهذه المناسبة قدَّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب الفائزين مشيدًا بمستوى أداء الطلاب في المسابقة التي سيمثل انطلاقة لتمثيل المملكة في المنافسات الدولية, مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الجائزة التي تدعم اكتساب الطلاب الأسس العلمية والمعرفية في مجال الحاسب وعلومه وتنمية مهاراتهم في مجال التقنية وتطبيقاتها.