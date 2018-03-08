تركيا ترد على قرار حظر بث مسلسلاتها على مجموعة ” MBC “

أنقرة(صدى):

ردت تركيا على قرار مجموعة ” MBC ” بوقف بث الدراما التركية على قنواتها، مؤكدة أن القرار جاء بعدما أثبتت الدراما التركية مكانتها.

وقال رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران إننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا، وأن هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية، والانزعاج الرئيسي ناجم عن ذلك.

وأشار إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دورا هاما، وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم.

وشدد على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، وأردف: ” حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC “.

وكانت مجموعة ” MBC ” أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم اتخاذ قرار: ” وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كليا خارج القنوات المنتمية إلى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارا من مطلع مارس الحالي، وحتى إشعار آخر.