تركيا ترد على قرار حظر بث مسلسلاتها على مجموعة ” MBC “
ردت تركيا على قرار مجموعة ” MBC ” بوقف بث الدراما التركية على قنواتها، مؤكدة أن القرار جاء بعدما أثبتت الدراما التركية مكانتها.
وقال رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران إننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا، وأن هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية، والانزعاج الرئيسي ناجم عن ذلك.
وأشار إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دورا هاما، وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم.
وشدد على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، وأردف: ” حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC “.
وكانت مجموعة ” MBC ” أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم اتخاذ قرار: ” وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كليا خارج القنوات المنتمية إلى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارا من مطلع مارس الحالي، وحتى إشعار آخر.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4739 ] نشر منذ 5 ساعات
والله يااافلاكم مسخره ومضبعه للوقت وفساد ولبس عاري ومصخره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8640 ] نشر منذ 4 ساعات
خـــلاص يا أوزتورك بَـــــــــح مَفـــــــيه لا تِـتـــعب حــــــالك .
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ألحمد لله إرتحنا من مسلسلاتكم جِعِلكم ألسلسله إللي تلتَـف على إرقابكم .😠😠.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3503 ] نشر منذ 3 ساعات
خير و بركه ☺️ الحمدلله
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3018 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبال منعها في باقي المحطات العربية
الحمدلله فكنا من مسلسلاتكم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم زيد الجفا بين mbcوالمسلسلات التركيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27248 ] نشر منذ 3 ساعات
😭😭😭😭😭😭
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27248 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين بيغثونا باالمسلسلات الخليجية
وباب الحاره😡😭😭😭😭
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين ماسوو ثقافتهم غير ثقافتنا اذكر مره تقابلت مع بنت عمرها حول ١٥ سنه تقول لي من يعجبك من الرجال التركي 😥 وإلا الكوري 😰 قلت لها بعد صمت من الصدمه لذا ولاذاك قالت انا اعشق الكوري وانا😳😳 مارديت عليها كوري مره وحده الله يرحم الحال بس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43651 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسلسلات خليعه ولا فائدة ترجى منها ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16314 ] نشر منذ 53 دقيقة
من زينها الحين !!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7644 ] نشر منذ 49 دقيقة
قلعتهاالله لايردها☺😁