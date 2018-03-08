قائمة مشروبات صيفية للأيام شديدة الحرارة

نورة الشهري(صدى):

يُعد ترطيب الجسم أمر حيوي للحفاظ على وظائف الأعضاء، والوقاية من مشاكل ليس أقلها الجفاف والإمساك. وإلى جانب ذلك يمكن للمشروبات أن تكون مصدراً رائعاً لمجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تحافظ على التوازن الكهربي بالجسم، وتدعم وظائف القلب والهضم، وصلابة العظام.

وإليك قائمة المشروبات في يوم صيفي:

بين فترة الظهيرة والمساء تناول عصير الليمون مع النعناع للحفاظ على التوازن الكهربي للجسم جوز الهند، كما يمكنك تناول ماء جوز الهند في الصباح أو أي وقت خلال النهار، لأنه يدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، ويخفف مشاكل الهضم وتقلص العضلات، كما يقوي العظام.

الحليب. تناول كوباً من الحليب قليل الدسم، أو الحليب النباتي، في الصباح أو مع وجبة الغداء لتحصل على مجموعة متكاملة من المغذيات مع ترطيب الجسم.

عصير فاكهة الموسم في بداية المساء تناول كوب عصير من فاكهة الموسم الطازجة، سواء كانت كمثرى أو جوافة أو مانجو أو بطيخ أو شمام، أو مشمش ، أو عنب.