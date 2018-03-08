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بالفيديو.. كنغر يسرق حقائب السيدات في حديقة عامة

بالفيديو.. كنغر يسرق حقائب السيدات في حديقة عامة
واشنطن(صدى):

وثقت زائرة للحديقة الوطنية شمال سيدني ، مقطع فيديو يرصد ذعر ” كنغر ” أثناء محاولته تفتيش حقيبة بعض الأشخاص.

حيث تسلل الحيوان الجرابي نحو حقائب بعض الأشخاص الجالسين بحديقة ثم بدأ تفتيشها بغرض الحصول على الطعام، وبينما يسقط محتويات حقيبة أرضا سقط منها علبة خضراوات جعلته يقفز من مكانه مذعورا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8369 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب وين المشكلة؟!
يعني ماســـــرق إلا هو.

[ عدد التعليقات: 43651 ] نشر منذ 1 ساعة

حرامي ومايستحي ,,

[ عدد التعليقات: 1537 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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