بالفيديو.. كنغر يسرق حقائب السيدات في حديقة عامة
وثقت زائرة للحديقة الوطنية شمال سيدني ، مقطع فيديو يرصد ذعر ” كنغر ” أثناء محاولته تفتيش حقيبة بعض الأشخاص.
حيث تسلل الحيوان الجرابي نحو حقائب بعض الأشخاص الجالسين بحديقة ثم بدأ تفتيشها بغرض الحصول على الطعام، وبينما يسقط محتويات حقيبة أرضا سقط منها علبة خضراوات جعلته يقفز من مكانه مذعورا.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8369 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وين المشكلة؟!
يعني ماســـــرق إلا هو.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43651 ] نشر منذ 1 ساعة
حرامي ومايستحي ,,
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1537 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8640 ] نشر منذ 1 ساعة
كنــــغر مِتعَنــــتِر .هههههههههههه.😂😄😂😄.